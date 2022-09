Fußball-Landesliga : Kapellen empfängt den Tabellenführer FC Büderich

Kapellen Unter der Woche ließ der SCK im Niederrheinpokal gegen Ratingen viele Körner liegen. Dennoch soll nach Möglichkeit gegen den FC Büderich nach den zuvor schon zwei Punktspielniederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis her.

Für Björn Feldberg gab es keinen Zweifel daran, mit dem von ihm Trainierten SC Kapellen auch im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten Germania Ratingen Vollgas zu geben, um eine Chance auf einen Drittrundeneinzug zu haben. Vollgas gaben sie am Mittwoch, doch was bleibt vor dem schweren Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenführer FC Büderich ist eine 1:3-Niederlage, eine weiterhin unerfreuliche Personalsituation und die angespannte Lage in der Fußball-Landesliga nach zwei Niederlagen in Folge.

Doch für den SCK-Coach ist das kein Problem, er geht davon aus, dass seine junge Mannschaft in der Lage ist, die Strapazen der Partie gegen Ratingen bis Sonntag verkraftet zu haben. „Seit ich in Kapellen bin, geben die Jungs in jedem Spiel alles. Das macht mich sehr stolz“, betont Feldberg. Ihm ist zwar bewusst, dass die aktuelle Personalmisere mit schwerwiegenden Ausfällen wie Robert Wilschrey, Pablo Ramm und Nils Mäker alles bisher Dagewesen seiner Amtszeit übertrifft, doch er ist überzeugt davon, dass er am Sonntag genug Qualität auf den Platz bringen kann, um erfolgreich zu sein. Auch drei Pflichtspielniederlagen in Folge beunruhigen ihn nicht nachhaltig. „Klar ist, dass wir nicht von einer Krise sprechen brauchen“, sagt er und verweist auf die Vorsaison, als nach einem Sieg zum Auftakt auch zwei Punktspielniederlagen folgten, der SCK dann aber eine beeindruckende Serie startete. Klar, dass Feldberg seinem Team so etwas wieder zutraut: „Unser Training und der Zusammenhalt sind top.“ Nach dem Match gegen Büderich haben die Kapellener ein spielfreies Wochenende, was Zeit bringt, damit wichtige Spieler zurückkommen können. Feldberg hätte freilich nichts dagegen, wenn es den Seinen schon am Sonntag gelänge, die Siegesserie des Aufsteigers zu stoppen. Der kommt am Sonntag mit der Empfehlung von Siegen gegen Fischeln, Amern und Süchteln ins Jupp-Breuer-Stadion. „Mit den neun Punkten haben sich die Büdericher zum Topfavoriten gemacht. Die haben ordentliche Teams geschlagen“, weiß Björn Feldberg.