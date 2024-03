Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst treffen auf alten Bekannten

Gerade erst ist bekannt geworden, dass Daniel Benske beim Fußball-Landesligisten SC Kapellen nicht mehr als Sportlicher Leiter in Amt und Würden ist, da taucht sein Name schon wieder in einem völlig anderen Zusammenhang auf. Nämlich als Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten HC Köln-West Rheinos, der am Freitagabend (20 Uhr) die Crash Eagles Kaarst zum zweiten Spieltag der neuen Saison empfängt.