Fußball-Landesliga SC Kapellen schafft den Klassenverbleib

Holzheimer SG – SC Düsseldorf-West 6:1 (2:0). Nach der bis dahin ganz starken Rückrunde war die 0:5-Niederlage gegen den VfB Hilden II in der Vorwoche schon ein kleiner Dämpfer für die Holzheimer. Am Sonntag folgte allerdings vor heimischem Publikum die richtige Reaktion. „Wir hatten uns vorgenommen, auf das Spiel in Hilden und die 2:6-Hinspielniederlage gegen West zu antworten und zu zeigen, dass wir eine positive Entwicklung durchgemacht haben. Wir freuen uns, dass das gelungen ist“, meinte Trainer Hamid Derakhshan, der allerdings beobachten musste, dass seine Mannschaft zunächst gar nicht so gut ins Spiel fand. Ein Brustlöser war dann aber das Tor nach einer Ecke zum 1:0 (19.) von Paul Wolf, der sich am Freitag überraschend doch noch einsatzbereit gemeldet hatte für die Partie. Dann war es Winterzugang Tim Nehrbauer, der mit einem Distanzschuss in den Winkel für die 2:0-Führung (36.) der Gastgeber sorgte.