Fußball-Kreisliga A Glehn schlägt Primus Weißenberg

TSV Norf – SV RW Elfgen 1:2 (1:1). „Wir haben gekämpft wie die Löwen. Wenn Thomas Tuchel schockverliebt in seine Mannschaft war, dann bin ich heute komaverliebt“, sagte Trainer Ralf Ritter im Freudentaumel. Dabei fing alles katastrophal an: Elfgen brachen kurzfristig mehrere Spieler weg und Norf ging wenige Sekunden nach Anpfiff mit 1:0 durch Anton Rutkovskiy in Führung. Marcel Hensel erzielte dann aber in der 10. Minute den Ausgleich. In der 25. Minute der nächste Rückschlag: Hensel sah Rot. In Unterzahl hielt sich Elfgen aber wacker und ging schließlich durch ein Eigentor von Stefan Spitzkat (85.) in Führung.