Turn-EM Sarah Voss zeigt in Antalya, dass ihr Weg noch nicht zu Ende ist

Ihr kühner Traum, bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya an ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken, das Finale zu erreichen, war bereits in der Qualifikation am ersten Tag geplatzt. Schon da hatte sich gezeigt, dass Sarah Voss nach einer hartnäckigen Verletzung noch nicht wieder in Bestform ist. Auch im anschließenden Mehrkampffinale, in das die Dormagenerin im Vierkampf aus Boden, Schwebebalken, Sprung und Stufenbarren mit 49,732 Punkte als 20. eingezogen war, lief es alles andere als optimal. Ein Fehler beim Aufgang am Schwebebalken und ein Sturz am Stufenbarren zum Abschluss kostete sie bei den kontinentalen Titelkämpfen an der türkischen Riviera einen Top-Ten-Platz. Die 23-Jährige kam so nur auf 49,932 Punkte und belegte den 16. Rang.