Turnen : Sarah Voss heimst viel Lob für WM-Auftritt ein

Dormagen Anderthalb Wochen vor ihrem zwanzigsten Geburtstag feierte Sarah Voss eine mehr als gelungene WM-Premiere. Nach Platz zehn im Mehrkampffinale der Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart wurde die Dormagenerin mit Lob überhäuft.

Für Sarah Voss ist die WM damit noch nicht vorbei. Am Sonntag (Beginn 13 Uhr) steht sie im Finale der besten Acht am Schwebebalken. „Dann geht es bei null los. Mal sehen, was am Ende herauskommt,“ sagt die 19-Jährige mit Blick auf das Gerät, an dem sie im Mehrkampf-Finale die siebtbeste, mit 13,866 Punkten belohnte Kür turnte – und das, obwohl sie nach ihrer Verletzung am Sesambein (einem kleinen Knochen innerhalb des Fußes) beim Abgang ebenso wie am Boden nicht einmal ihr volles Leistungsvermögen abrufen konnte.