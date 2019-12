Turnen : Sarah Voss ist „Newcomerin des Jahres“ in NRW

Darauf kann Sarah Voss stolz sein: Bei der Wahl zum „NRW-Sportler des Jahres“ erhielt die 20 Jahre alte WM-Zehnte im Turn-Mehrkampf aus Dormagen die meisten Stimmen in der Kategorie „Newcomer des Jahres“.

Voss erhielt ihre Auszeichnung vor rund tausend Gästen am Freitagabend in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist am Samstag ab 16 Uhr im WDR-Fernsehen zu sehen.