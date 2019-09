Turnen : Sarah Voss für Turn-WM in Stuttgart nominiert

Dormagen Nach ihren drei Titeln bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf, im Sprung und am Schwebebalken war es keine so ganz große Überraschung mehr. Dennoch dürfte Sarah Voss froh sein, dass ihre Nominierung für die Turn-Weltmeisterschaften, die vom 4. bis 13. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle ausgetragen werden und gleichzeitig als Olympiaqualifikation gelten, nun offiziell ist.

