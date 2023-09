Turnen Sarah Voss aus Dormagen qualifiziert sich für WM

Bei der ersten Qualifikation in Frankfurt hatte die 23-jährige Dormagenerin, die im Sommer die DM in Düsseldorf wegen einer Fußverletzung verpasst und sich danach eine schwere Blessur am Arm zugezogen hatte, vorsichtshalber nur zwei Geräte geturnt. In Heidelberg traute sie sich nach zwei zusätzlichen Trainingswochen aber schon wieder das volle Programm zu und konnte überzeugen. Am Balken fuhr sie zum Beispiel die zweithöchste Wertung des Tages ein, am Boden war sie mit 13,200 Punkten die Drittbeste. Insgesamt kam sie auf 53,100 Punkte und belegte im Mehrkampf Rang zwei hinter der Rumänin Ana Maria Barbosu (53,700). In Emma Malewski kam eine weitere Deutsche mit 52,500 Punkten auf den dritten Platz. Weil die Ränge vier bis sechs durch Karina Schönemaier (52,200), Pauline Schäfer-Betz (52,000) und Lea Quaas (51,600) ebenfalls an Deutschland gingen, sicherte sich das Frauenteam des Deutschen Turnerbundes (DTB) den Gesamtsieg mit 161,60 Punkten vor Rumänien (157,10) und Frankreich (153,70). Ein Mutmacher zur rechten Zeit, hatte doch vor dem Wettkampf die Hiobsbotschaft von der schweren Verletzung der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz für einen Schock gesorgt. Sie zog sich im Training einen Achillessehnenriss am rechten Fuß zu und wird folglich bei der WM fehlen.