Turnen Sarah Voss aus Dormagen meldet sich stark zurück

Nachdem Voss die Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf wegen einer Fußverletzung verpasst hatte, zog sie sich im Training eine schwere Armverletzung zu, die sie sogar um die Teilnahme an der WM-Qualifikation bangen ließ. Erst rund drei Wochen vor dem ersten Teil in Frankfurt hatte sie vom Arzt das Okay bekommen, wieder beide Arme voll einsetzen zu dürfen. Dennoch ging Voss auf Nummer sicher, indem sie im Wettkampf gegen Belgien nur zwei Geräte in Angriff nahm. Mit jeweils 13,250 Punkten am Balken und am Boden war sie im deutschen Team an beiden Geräten die Beste und trug ihren Teil dazu bei, dass sich Deutschland mit insgesamt 158,450 Punkten gegen Belgien (158,100) behauptete. „Ich bin super happy. Ich habe beinahe meine volle Schwierigkeit am Balken zeigen können. Nur der Abgang ist nicht ganz gelungen, aber sonst war alles sehr, sehr gut“, meinte Voss, die sich auch ein Lob von Bundestrainer Gerben Wiersma abholte.