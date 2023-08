Turnen Sarah Voss aus Dormagen kämpft um WM-Teilnahme

„Die Verletzungen haben mir schon sehr zugesetzt, schließlich kam eine nach der anderen. Aber ich will mir nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben. Deswegen hoffe ich, in Frankfurt einen Schritt in die richtige Richtung zu machen“, erklärt die Dormagenerin, die für das TZ DSHS Köln antritt und dort unter Shanna Poljakova trainiert. Voss‘ Verletzungsmisere begann aber nicht vor den Deutschen Meisterschaften, sondern schon kurz vor der Heim-EM voriges Jahr in München. Damals hatte sie sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, biss aber auf die Zähne und holte mit der deutschen Mannschaft historisches EM-Bronze. Ein Erfolg, für den sie persönlich einen hohen Preis zahlte, denn die Weltmeisterschaften in Liverpool verpasste sie wegen der Nachwirkungen der Wadenblessur. Anschließend nahm Voss sich zwar die Zeit, um sich zu pflegen und der Start in die Saison 2023 verlief auch vielversprechend, doch die EM in der Türkei zeigte deutlich, dass sie noch weit von ihrem Leistungsmaximum entfernt war. Dann der neuerliche Rückschlag vor der DM in Düsseldorf, auf den eine gravierende Armverletzung folgte. Beim Sprungtraining überstreckte sich die 23-Jährige einen Arm, wobei Bänder und Muskeln heftig in Mitleidenschaft gezogen wurden.