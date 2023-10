Turn-WM Überraschung: Sarah Voss fährt sicher zu Olympia

Gerüchte in diese Richtung gab es schon am Freitag, nachdem Voss im Mehrkampffinale nach drei gut geturnten Geräten mit 50,799 Punkten Rang 22 belegt hatte. Da war sie aber noch vorsichtig. „Ich will es schwarz auf weiß, erst dann glaube ich es“, sagte Voss dem SID. Sicher in Paris dabei ist auch Pauline Schäfer-Betz über ihre Mehrkampf-Qualifikation. Ein drittes und letztes Olympiaticket wird der Deutsche Turner-Bund nach zwei nationalen Qualifikationen im Juni kommenden Jahres vergeben. Im Mehrkampffinale zeigte Voss zumindest an drei Geräten olympiareife Leistungen. Am Boden legte sie zum Auftakt eine stimmungsvolle Darbietung hin und bekam dafür 13,333 Punkte, immerhin die sechstbeste Wertung unter den 24 Finalteilnehmerinnen. Noch besser lief’s am Sprung, wo es am Ende 13,400 Zähler gab. „Besonders Sprung zeigt mir, dass ich da wieder ready für eine Doppelschraube bin“, erklärte Voss auf ihrem Instagram-Kanal.