Sarah Voss aus Dormagen : Spitzenturnerin tritt in TV-Show auf

Am Samstag zeigt die Dormagenerin Sarah Voss in der TV-Show „Klein gegen Groß“ ihre Vielseitigkeit. Foto: dpa/Tom Weller

Dormagen Die Dormagenerin Sarah Voss ist am Samstag in der ARD zur besten Sendezeit bei „Klein gegen Groß“ zu sehen. Zudem absolviert sie gerade einen Kaderlehrgang mit dem neuen Bundestrainer.

Seit dem eher unbefriedigenden Abschneiden bei ihren ersten Olympischen Spielen in Tokio ist es eher still geworden um die Dormagener Weltklasseturnerin Sarah Voss. Kurz nach ihrer Rückkehr ließ sie sich beim Charity-Golfturnier der Partner für Sport und Bildung auf dem Rittergut Birkhof sehen, im September war sie dann noch mal länger Gast beim Tandemtag, dem integrativen Sportfest auf Gut Gnadental. Doch seitdem trat sie zumindest in ihrer Heimatregion nicht mehr in Erscheinung, auch sportliche Wettkämpfe bestritt sie nicht mehr. „Das hat sie gebraucht, um das Geschehene mental zu verarbeiten. Auch weil es in Tokio nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat“, sagt Mutter Sabine Voss.

Doch inzwischen hat die 22-Jährige die Akkus wieder aufgeladen. Deswegen zögerte sie auch nicht lange, als von der ARD die Anfrage für einen Auftritt in der beliebten Samstagabendshow „Klein gegen Groß“ mit Moderator Kai Pflaume kam. Dort waren in der Vergangenheit schon mehrfach Turnprofis zu Gast, so zeigten zum Beispiel Fabian Hambüchen, Pauline Schäfer und Sophie Scheder vor den Fernsehkameras ihre Vielseitigkeit. Sarah Voss tritt zum Bauchmuskel-Duell mit dem elfjährigen Nick an. An einem Basketballkorb hängend, muss sie möglichst viele Bälle mit den Füßen in den Korb befördern. Wer von den beiden Kontrahenten innerhalb einer bestimmten Zeit mehr Körbe erzielt, gewinnt das Spiel. Weil die Sendung schon am 6. Februar aufgezeichnet wurde, steht der Ausgang des Duells eigentlich schon fest, doch Sabine Voss weiß selbst noch nichts. „Sarah und ihre Schwester Lena, die sie begleitet hat, haben die Anweisung bekommen, nichts zu verraten. Ich werde mir die Sendung auch anschauen und bin total gespannt“, sagt die Mutter.