Judo Sara-Tamar Wolsfeld aus Zons holt ihr nächstes Gold

„Hier zu gewinnen, ist schon etwas Besonderes. Das Turnier überzeugt durch eine sehr schwere und starke Konkurrenz. Dies nicht nur aus Europa, sondern auch aus Übersee. Ich bin überglücklich, dass ich hier die Goldmedaille entgegennehmen durfte“, sagte Wolsfeld, die für den JC 71 Düsseldorf startet. Die ersten drei Kämpfe gegen Ilse Abels aus den Niederlanden, gegen Selina Rautenberg (Niedersachsen) und Anna Lorenz (Sachsen) konnten die Zonserin schnell für sich entscheiden. Im Viertelfinale ging es dann gegen die Niederländerin Kaya Pannegieter, die zuletzt durch den Gewinn der Silbermedaille beim European Cup in Berlin überzeugt hatte. Doch dank ihrer Techniken zog Sara-Tamar Wolsfeld in die Vorschlussrunde ein, in der es wieder gegen eine Niederländerin ging. Celine Kleijmeer besiegte sie mit zwei Waza-Ari-Wertungen, wodurch sie im Finale gegen die belgische Meisterin Aicha Deschepper stand. Deschepper fand in dem Kampf allerdings kein Mittel gegen die stetig angreifende Zonserin, die somit überzeugend Gold gewann. Weiter geht’s für Wolsfeld nächste Woche beim European-Cup im tschechischen Teplice.