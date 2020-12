Fußball im Rhein-Kreis Neuss : Saisonverkürzung aktuell noch kein Thema beim FVN

Rhein-Kreis Bislang gilt auch im Rhein-Kreis Neuss, dass die Saison frühestens Ende Januar fortgesetzt werden soll. Daran ändert aktuell auch ein Beschluss des Bremer Fußballverbandes über eine Saisonverkürzung noch nichts.

Auch wenn aktuell viel über eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns diskutiert wird, gilt im Fußballverband Niederrhein (FVN) nach wie vor der Mitte November gefasste Beschluss, dass die laufende Spielzeit frühestens am Wochenende 23./24. Januar fortgesetzt werden soll. An dieser Entscheidung war damals auch Dirk Gärtner in seiner Funktion als Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss als Teilnehmer einer Videokonferenz beteiligt, dementsprechend begrüßte er auch, dass die Vereine so mehr Planungssicherheit haben. Der Fußballverband Bremen ging aber kürzlich einen Schritt weiter und entschied, dass wegen des zu erwartenden Termindrucks nach einem Neustart in seinem Zuständigkeitsgebiet nur die Hinrunde gespielt wird.