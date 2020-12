2. Basketball-Bundesliga : TG Neuss von Saisonunterbrechung betroffen

Info

Toshua Leavitt Die ursprünglich mal kurze Pause zwischen dem letzten Spiel 2020 gegen Braunschweig am 19. Dezember und der ersten Partie 2021 gegen Opladen am 9. Januar hatte die US-Amerikanerin in Diensten der Tigers eigentlich bei Freunden in Hamburg verbringen wollen. Nun aber könnte die Scharfschützin doch heim in die Staaten fliegen. Die Entscheidung steht noch aus.

Jill Stratton Die Kanadierin hat ihre Masterarbeit an der Deutschen Sporthochschule in Köln abgeschlossen. Weil sie gerne in Deutschland bleiben möchte, ist ihr die TG Neuss im Moment bei der Jobsuche behilflich.