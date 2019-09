Handball : TSV Bayer erwartet den Liga-Favorit

Rhein-Kreis Auch die übrigen Handball-Jugendteams im Rhein-Kreis starten in die Saison.

Wobei sich der Schwerpunkt im Rhein-Kreis eindeutig Richtung Dormagen verschoben hat. Der TSV Bayer auch bei der B- und C-Jugend in der Regionalliga West vertreten, die in dieser Altersgruppe die höchste Spielklasse in Deutschland darstellt. Und während der TV Korschenbroich immerhin vier Jugendteams in der Oberliga – die männliche A-Jugend unter dem Trainerduo Michael Block und Birgit Rahmacher, die männliche B-Jugend unter Trainer Tim Dicks, die weibliche A-Jugend mit dem Trainergespann Ben Bones/Adi Stefan und die weibliche B-Jugend mit Trainer Carsten Hirschfelder – an den Start schicken kann, sieht es in Neuss ganz finster aus: Die HSG Neuss/Düsseldorf ist nur noch mit einer männlichen B-Jugend in der Oberliga vertreten. Eine A-Jugend gibt es weder im männlichen noch im einstmals so starken weiblichen Bereich, alle anderen Teams spielen auf Kreisebene. Von den einst hochfliegenden Plänen, Neuss und Düsseldorf zu einem Leistungsstützpunkt zu machen, ist bloß ein Scherbenhaufen geblieben – zu Lasten des Nachwuchses.