Eishockey : Eine Regionalliga mit internationalem Flair

Neuss Am Freitag startet der Neusser EV in die Eishockey-Saison, die neben den Standardgegnern solche aus den Nachbarländern beschert.

Auf den ersten Blick scheint sich in der am Wochenende startende Eishockey-Regionalliga West nicht viel geändert zu haben: Die oberen Vier, der zweimalige Meister Herforder EV, Hauptrunden-Sieger Hammer Eisbären, die EG Diez-Limburg und der EHC Neuwied, werden das Rennen wieder unter sich ausmachen. Und dahinter mit wahrscheinlich gehörigem Abstand werden die verbliebenen Mitläufer, die Dinslakener Kobras, die Ratinger Ice Aliens und der Neusser EV versuchen, den Großen gelegentlich ein Bein zu stellen. Der NEV startet am Freitag in Diez-Limburg und am Sonntag (20 Uhr) zuhause gegen Neuwied.

NEV-Cheftrainer Daniel Beske, der nach seinem Engagement in Neuwied zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, sieht den kommenden Wochen gelassen entgegen. Gegenüber der letzten Saison hat sich seine Mannschaft stark verändert. Fünf Abgänge in der Verteidigung und sieben in den Angriffsreihen mussten ersetzt werden. Vier Abwehrspieler und sechs Stürmer sind hinzugekommen. Darunter zwei ausländische Stürmer, der US-Amerikaner Brett Lucas sowie der Lette Sergej Piskunov, die zusammen mit dem Deutsch-Russen Nikolai Varianov die Bilanz der mageren NEV-Torausbeute aufbessern sollen. Lucas (27) hat zunächst in Schweden und dann vier Jahre lang in Solingen gespielt. Piskunov (26) wurde zuletzt mit dem ECW Sande Meister der Regionalliga Nord. Varianov (35), geboren in Moskau, hat in Füssen das Eishockeyspielen gelernt und ist als Stürmer von Lauterbach in Neuss bekannt. Da in Maximilian Bleyer (27, zurück aus Ratingen) und Felix Wolter (26, aus Solingen) zwei weitere potente Stürmer zum NEV gestoßen sind, dürften die neuen Angriffsreihen an Qualität gewonnen haben.