2. Handball-Bundesliga Start beschert Dormagen einen Hammer-Gegner

Erst recht mit Blick auf den von der Papierform her übermächtigen Gegner. Zwar verloren die Nettelstedter Rechtsaußen Peter Strosack an die Dormagener, doch entsprechend ihrer hohen Ambitionen schlugen sie auch auf dem Transfermarkt zu. Herausragender Zugang ist im Rückraum Fynn Hangstein, der vom ThSV Eisenach kam und trotz seiner erst 23 Jahre in den vergangen beiden Spielzeiten Torschützenkönig der 2. Liga wurde. Vorige Saison hatte er mit seinen Treffern sogar entscheidenden Anteil daran, dass Eisenach der Sprung in die Erste Liga schaffte. „Das ist eine in allen Bereichen überragende Mannschaft“, sagt Matthias Flohr, der aber bei aller Begeisterung über die Qualität des Gegners überzeugt ist, „dass wir eine Chance haben, wenn wir uns an das halten, was wir planen. Dazu brauchen wir aber auch die volle Unterstützung der Fans“. Was da möglich ist, war zuletzt Anfang April zu beobachten, als Dormagen mit dem 30:25-Heimsieg gegen den TuS einen wichtigen Schritt Richtung Klassenverbleib machte.