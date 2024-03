Fechten in Dormagen Säbelteam verpasst das Ticket für Olympia in Paris

„Die Jungs haben noch einmal gezeigt, dass sie auch als Team zur absoluten Weltspitze gehören. Leider haben sie bei den Wettbewerben, wo es um besonders viele Qualifikationspunkte ging, einige Zähler liegen lassen“, so TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald. Die deutsche Säbelmannschaft beendet die Saison damit auf Weltranglistenplatz sechs. Das letzte verbleibende Olympiatickert sicherten sich die Italiener mit Ranglistenplatz fünf. In Budapest und musste sich Deutschland nur dem Weltranglistenersten Korea geschlagen geben. Im Halbfinale unterlag das DFB-Team mit 39:45, bevor es sich mit dem Sieg gegen Ungarn Platz drei sicherte. In Paris wird Dormagen dennoch vertreten sein, schließlich hatte Matyas Szabo sein Olympiaticket bereits vor dem letzten Weltcup der Saison gelöst. In Budapest bestätigte er seine gute Form und sicherte sich im Einzel Platz sechs. „Matyas ficht schon die ganze Saison auf einem sehr hohen und vor allem konstanten Niveau. Auch in Budapest hat er eindrucksvoll bewiesen, warum er sich die Reise nach Paris verdient hat“, so Kawald.