Fechten Säbeltalente aus Dormagen mit starkem Jahresstart

Weiland zog mit Siegen gegen Aya Aroyo (Bulgarien), Rebeka Varga (Ungarn), Anna Suvorova (Ukraine) und Shion Ooka (Japan) ins Viertelfinale ein, wo sie sich dann aber der Ungarin Maya Sutton mit 11:15 geschlagen geben musste. Für ihre Vereinskameradin Cisanne Herbon war bereits in der Runde der letzten 64 Schluss. Sie unterlag der Japanerin Ooka und wurde 33. Im Einzel der Herren konnte Leonard Weber vom TSV wichtige Zähler für die Qualifikation sammeln. Nach einer starken Vorrunde ohne Niederlagen sowie zwei Siegen in den ersten K.o.-Gefechten traf er im 32er-Tableau auf Gideon Schumacher vom FR Nürnberg, den er mit 15:11 schlug. Im Achtelfinale war dann gegen Leonarde Reale aus Italien Schluss. In der Endabrechnung landete Weber damit auf Rang Elf.