Lokalsport: Säbelfechter sind noch nicht in EM-Form

Dormagen Beim Grand Prix-Turnier in Moskau erreicht kein Dormagener das Achtelfinale. Ab morgen geht es mit dem Weltcup in Madrid weiter.

Hartung, der in Novi Sad als Titelverteidiger auf die Planche geht, musste sich nach seinem Auftaktsieg über den Japaner Tomohiro Shimamura (15:5) dem für Israel startenden Kostiantyn Voronov deutlich mit 6:15 geschlagen geben. Weil Voronov in der nächsten Runde gegen den Koreaner Hansol Ha den Kürzeren zog, landete er nur auf Platz vor Hartung auf Rang 16.

Am nächsten dran am Einzug ins Achtelfinale war noch Matyas Szabo. Der Olympiaachte von Rio de Janeiro startete mit einem 15:11-Sieg über den Weißrussen Kiryl Kipichou ins Hauptfeld, unterlag dann dem späteren Dritten Mojtaba Abedini (Iran) nur knapp mit 13:15 und landete so auf Rang 19. Für Benedikt Wagner (20.) bedeutete das Gefecht gegen Veniamin Reshetnikov die Endstation, der Europameister von 2015 muste sich dem Russen mit 11:15 geschlagen geben, nachdem er sich zuvor mit 15:10 gegen den Franzosen Maxime Pianfetti durchgesetzt hatte. Pech hatte Richard Hübers: Nach seinem 15:8-Sieg über Maxence Lambert (Frankreich) traf er in der Runde der besten 32 gleich auf den Weltranglisten-Zweiten Sanguk Oh, gegen den er mit 9:15 den Kürzeren zog. Während Hübers im Gesamtklassement auf Platz 25 landete, holte sich der Koreaner den Turniersieg durch einen 15:8-Finalerfolg über den Italiener Luca Curatoli.