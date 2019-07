Fechten : Hartung reiht sich ein ins Favoritensterben

Info

Wie schon bei den Europameisterschaften in Düsseldorf ist benedikt Wagner auch bei der WM in Budapest am Russen Kamil Ibragimov gescheitert

Die Gefechte In der Runde der letzten 64 setzte sich der 29-Jährige vom TSV Bayer Dormagen mit 15:13 gegen den Ägypter Medhat Moataz durch. Gegen den Weltranglisten-Fünften Ibragimov lag Wagner zur Pause mit 4:8 im Hintertreffen, kämpfte sich dann bis auf 9:9 heran, um nach 9:12-Rückstand schließlich mit 12:15 zu verlieren. Ibragimov schied eine Runde später mit 9:15 gegen Hartung-Bezwinger Mojtaba Abedini (Iran) aus

Das Zitat „Er war in den paar entscheidenden Momenten besser als ich“, sagte Wagner nach der Niederlage gegen den Weltranglisten-Fünften