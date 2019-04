Fechten : Max Hartung kämpft sich in Seoul erneut aufs Podest

Hat gut lachen: Max Hartung startete in Seoul mit Platz drei in die Olympia-Qualifikation der Säbelfechter. Foto: A. Bizzi. Foto: Augusto Bizzi

Dormagen Dormagener Säbelfechter muss sich beim Grand Prix nur dem späteren Sieger Sanguk Oh geschlagen geben. Anna Limbach wird beste Deutsche.

Das ist fürwahr eine stolze Bilanz: In fünf der bislang sechs Weltcup-Turnieren dieser Saison hat sich Max Hartung einen Platz auf dem Siegerpodest erkämpft. Der neueste Coup des 28 Jahre alten Säbelfechters vom TSV Bayer Dormagen war der vielleicht bisher wichtigste: Mit Platz drei beim Grand Prix in Seoul sammelte der Europameister wertvolle Punkte für die Olympiaqualifikation, denn das Rennen um einen Startplatz in Tokio 2020 hat mit dem Turnier in der koreanischen Hauptstadt begonnen.

Hartungs bisherige Saisonbilanz lies sich eindrucksvoll: Sieg in Budapest, dritte Plätze in Algier, Warschau, Padua und jetzt in Seoul. Die „schlechteste“ Platzierung des Dormageners war Rang sechs in Kairo. Beim Grand Prix in der koreanischen Hauptstadt musste er sich nur im Halbfinale dem späteren Sieger Sanguk Oh geschlagen geben. Die Niederlage gegen den koreanischen Weltranglistenzweiten fiel mit 2:15 allerdings deftig aus.