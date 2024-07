Matyas Szabo vor Olympia „Der komplette Druck liegt in Paris nun auf mir“

Die Olympischen Spiele in Frankreich könnten für Matyas Szabo zum Quickie werden. Am Montag saß der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen mit dem Großteil der deutschen Mannschaft im Zug nach Paris, bereits am Samstagmorgen um 10.25 Uhr beginnt im für seine Glaskuppel und das wunderbare Schiff bekannten Grand Palais das Turnier der Säbelfechter und für 21.55 Uhr am Abend ist das Finale um Gold angesetzt. Doch obwohl der 32-Jährige nach Rio 2016 und Tokio 2021 zum dritten Mal dabei ist, ist in seinem Gepäck neben dem vom DOSB bei der offiziellen Einkleidung ausgegebenen Outfit auch eine Menge Unsicherheit.