Olympia 2021 : Fechter sind raus aus der Quarantäne

Dormagen Die für Olympia qualifizierten Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen haben das Training für Tokio wieder aufgenommen. Mit an Bord sind auch die von ihrer SARS-CoV-2 -Infektion genesenen Benedikt Wagner und Matyas Szabo.

Aus der strengen häuslichen Isolation entlassen wurde das Quartett erst Karsamstag, zurück ins Training, zunächst noch ohne hohe Intensität, ging es am Dienstag nach den Ostern. Zwar haben „alle vier an Covid-19 erkrankten Fechter keine schweren Verläufe gehabt“, beruhigt TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald, doch sieht Hartung in seiner Funktion als Athletensprecher das Prinzip der Chancengleichheit im Weltsport vor den Sommerspielen in Japan mehr denn je außer Kraft gesetzt: „Es ist jetzt schon maximal unfair. Wir haben schon ein Jahr hinter uns, in dem die Trainingsbedingungen wohl so abweichend waren wie noch nie zuvor. Manche konnten in Gruppen trainieren, manche waren einfach nur zu Hause eingesperrt.“ Damit sei, so der viermalige Europameister, eine Lage entstanden, in der „manche Kontrahenten um die Medaillen geimpft sind, während wir in Deutschland in den nächsten Monaten mit der ständigen Sorge leben müssen, uns noch vor Tokio zu infizieren.“ Die Zweifel an der sicheren Austragung der Spiele begleiten ihn in seiner Vorbereitung. Er sehe „die üble Infektionslage, vor allem in Europa“. Er sehe, „wie schleppend es mit den Impfungen läuft“.