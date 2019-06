Europameisterschaft : Säbelfechter vom Höhenberg holen EM-Titel

Dormagen Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo & Co. schlagen Ungarn im Finale.

(NGZ) Die Säbelfechter Max Hartung, Benedikt „Peter“ Wagner, Matyas Szabo (alle TSV Bayer Dormagen) und Björn Hübner (Future Fencing Werbach) haben eine Heim-EM ohne deutschen Titel verhindert: 45:40 im Viertelfinale gegen Frankreich, 45:42 im Halbfinale gegen den WM-Zweiten Italien – und dann die Krönung im Finale gegen Ungarn. Im Gefecht um Gold oder Silber sah es zunächst überhaupt nicht nach einem deutschen Sieg aus: 1:5, 2:10, 6:15, 14:20 und 20:25 lauteten die Zwischenresultate, ehe Hartung auf 28:30 verkürzte und Matyas Szabo sein Team im siebten Teilgefecht beim 35:31 in Führung brachte. Doch das war es noch nicht, obwohl Hartung an Wagner mit einem 40:34-Vorsprung übergab. Olympiasieger Aron Szilagyi glich beim 43:43 noch einmal aus. Dann schlug Wagner zu und machte den 45:43-Erfolg perfekt. Im Einzel hatte Max Hartung am Mittwoch die Bronzemedaille an den Höhenberg geholt.