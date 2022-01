Weltcup-Turnier in Tiflis : Fechter starten mit Sensation ins Jahr

Dormagen Auch nach dem Rücktritt der „Goldenen Generation“ um Max Hartung bleiben die Säbelfechter vom Höhenberg in der Erfolgsspur. Beim Weltcup-Turnier in Tiflis ist nur Olympiasieger Korea noch ein bisschen besser.

Olaf Kawald hat in Jahrzehnten auf und an der Planche schon so ziemlich alles erlebt, doch der Auftritt des fast komplett neuformierten DFB-Quartetts beim ersten Weltcup-Turnier 2022 im georgischen Tiflis raubten selbst dem als Cheftrainer und Sportlichen Leiter für den TSV Bayer Dormagen tätigen Fachmann in Sachen Säbelfechten die Worte. „Ich bin relativ sprachlos“, bekannte er. Platz zwei mit der Mannschaft gleich im ersten Wettkampf ohne die zurückgetretenen Asse Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers, das sei auch in seinen Augen einfach „eine Mega-Überraschung.“