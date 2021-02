Bundesstützpunkt in Dormagen : Säbelfechter sind hin- und hergerissen

Die deutsche Mannschaft qualifizierte sich mit drei Athleten des TSV Bayer Dormagen für Olympia. Foto: DeFB

Dormagen In der Vorbereitung auf Olympia könnten die Dormagener jeden Wettkampf brauchen. Doch da ist auch der Respekt vor dem Coronavirus. Eine Infektion könnte das vorzeitige Aus für Tokio bedeuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Eigentlich hätten die besten Säbelfechter Deutschlands, und die kommen traditionell aus dem Bundesleistungsstützpunkt in Dormagen, am vergangenen Wochenende endlich mal wieder einen offiziellen Wettkampf bestreiten sollen. Dorthin war das eigentlich für die Vorweihnachtszeit geplante Geman Masters in Bonn verlegt worden. Doch nun müssen sich die Aktiven doch noch ein wenig gedulden, der Deutsche Fechterbund (DFB) hat das so heiß ersehnte Turnier erneut auf das Wochenende 20./21. Februar verschoben.

„Als das Turnier vorbereitet wurde, erfolgte die Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Da wäre es unangebracht gewesen, den alten Termin am 6./7. Februar zu halten“, sagt Olaf Kawald, der den Bundesstützpunkt der Säbelfechter in Dormagen leitet. „Wir wollen keine Sonderrolle und konnten so auch noch weiter an einem ausgefeilten Konzept für das Masters arbeiten.“ Die neuerliche Verlängerung des Lockdowns bis 7. März ändert jetzt aber nichts mehr, die deutschen Säbelfechter sind fest entschlossen, sich miteinander zu messen. Denn langsam drängt die Zeit für die Athleten, die sich schon für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert haben. Dass hatten Max Hartung, Matyas Szabo und Richard Hübers (alle TSV Bayer Dormagen), ergänzt durch den Werbacher Björn Hübner, schon im März des vergangenen Jahres mit Platz drei für die deutsche Mannschaft beim Weltcup in Luxemburg geschafft.

Info So sind die Kader der Säbelfechter besetzt Olympiakader Max Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner, Richard Hübers (alle Dormagen), Björn Hübner (Werbach) Perspektivkader Herren: Raoul Bonah, Lorenz Kempf, Benno Schneider, Luis Bonah, Bas Wennemar (alle Dormagen), Frederic Kindler (Eislingen); Damen: Anna Limbach, Lea Krüger, Larissa Eifler (alle Dormagen), Julika Funke, Elisabeth Gette (beide Künzelsau), Ann-Sophie Kindler (Eislingen) Ergänzungskader Herren: Leon Schlaffer, Stefan Friedheim (beide Dormagen); Damen: Liska Derkum, Katharina Peter, Lisa Rütgers (alle Dormagen)

Seitdem ging wegen der Corona-Pandemie nicht mehr viel für die Säbelfechter. Seit dem zweiten Lockdown können zwar die Kaderathleten wegen der Privilegien für den Leistungssport am Bundesleistungsstützpunkt trainieren, doch der so wichtige Leistungsvergleich unter Wettkampfbedingungen fiel weitgehend aus. Irgendwann war die Lust aber so groß, dass Max Hartung und Matyas Szabo auf die Idee kamen, die sogenannte „Demaskiert Liga“ ins Leben zu rufen. Ende November bewiesen sie mit ihrem Konzept in Düsseldorf, dass Säbelfechten auf hohem Wettkampfniveau auch in Corona-Zeiten möglich ist. Doch abgesehen von diesem Lichtblick blieb ihnen und allen Disziplinkollegen nichts anderes übrig, als sich im Training fitzuhalten und sich zu motivieren.

Im Bundesleistungsstützpunkt wird aktuell alles dafür getan, effektive Übungseinheiten und Infektionsschutz unter einen Hut zu bringen. Die Kaderathleten sind in drei Trainingsgruppen unterteilt (Senioren, Junioren, Damen), die nacheinander in der Halle sind. Zudem werden Trainer und Aktive wöchentlich einem Coronatest unterzogen. Insbesondere die Olympiastarter sind da sehr sensibel, denn eine Infektion könnte das vorzeitige Ende aller Olympiaträume bedeuten. „Wir haben das mit allen Athleten besprochen. Da herrscht ein großes Verständnis, alle sind sehr diszipliniert und halten sich an die Vorgaben“, sagt Bundesstützpunktleiter Olaf Kawald. Sein Problem ist aktuell aber, dass es keine finanzielle Unterstützung für die Testungen gibt. „Ich versuche irgendwelche Quellen aufzutun, aber im schlimmsten Fall müssen die Athleten die Tests künftig selbst bezahlen.“

Es gibt einen unter Kawalds Schützlingen, dem selbst das nur ein müdes Lächeln auf die Lippen zaubern würde. Denn Benedikt Wagner hat aus sportlicher Sicht einen etwas anderen Blick auf das Corona-Virus. Nachdem er sich im vorigen Jahr beim Einzelwettbewerb des Weltcups in Luxemburg, wo seine Vereinskameraden das Olympia-Ticket lösten, eine Patellasehne im Knie gerissen hatte, war es nämlich die Pandemie, die ihm wegen der Verschiebung der Spiele in Tokio doch noch eine Olympia-Chance eröffnete. „Für mich ist das ein mentales Plus. Ich hatte genug Zeit, um gesund zu werden und werde jetzt von Woche zu Woche besser“, erklärt Wagner. Doch er kann sich sehr gut in seine Kollegen hineinversetzen, die nach der Verschiebung der Olympischen Spiele eine ganze Zeit Motivationsprobleme gehabt hätten.