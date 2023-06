Fechten in Dormagen Wenn eine Europameisterschaft zum Ärgernis wird

In der Fechtszene sorgt die Rückkehr der nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine zunächst verbannten Aktiven aus Russland und Belarus schon länger für Unruhe. Schließlich beschloss der Fecht-Weltverband (FIE) schon bevor das Internationale Olympische Komitee empfahl, mit Verweis auf mögliche Diskriminierungen unter Auflagen ein Comeback zu ermöglichen, dass Aktive aus den beiden Ländern wieder an internationalen Meisterschaften teilnehmen sollen. Das führte jetzt sogar dazu, dass zumindest die Einzelwettbewerbe der Europameisterschaften kurzfristig verlegt werden musste. Auch für die Säbelfechterinnen und Säbelfechter vom TSV Bayer Dormagen ein Ärgernis, weil dadurch ihre Saisonplanung mit dem Höhepunkt Weltmeisterschaften in Mailand durcheinandergewirbelt wird.