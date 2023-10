Säbelfechten Guter Saisonstart für Aktive des TSV Bayer Dormagen

Bei den Damen setzte sich Larissa Eifler im Finale mit 15:11 gegen ihre Vereinskollegin Felice Herbon durch und sicherte sich den Turniersieg. In Emily Kurth hatte eine weitere Fechterin des TSV das Viertelfinale erreicht, wo sie 5:15 gegen die spätere Zweitplatzierte Herbon verlor und sich auf Platz Sechs einreihte. Im Turnier der Herren kam es im Finale zu einem TSV-internen Bruderduell zwischen Raoul und Luis Bonah, Raoul Bonah mit 15:7 für sich entschied. Er hatte sich zuvor im Halbfinale hauchdünn mit 15:14 gegen Lars Geiger aus Eislingen durchgesetzt. Sein Bruder Luis verwies im Halbfinale seinen Vereinskameraden Eric Seefeld auf Platz drei. Routinier Matyas Szabo ging in Künzelsau nicht an den Start. Er bereitet sich bereits auf den auch mit Blick auf die Olympia-Qualifikation wichtigen Weltcup in Algier in zwei Wochen vor.