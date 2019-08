Reitsport : Topreitsport in freundlicher Atmosphäre

Topreitsport in freundlicher Atmosphäre

Auch Eva Pannenbecker vom ausrichtenden RV St. Georg Büttgen ist beim Großen Springturnier auf dem Pannenbeckerhof in Holzbüttgen am Start. Foto: MP

Kaarst Am Wochenende richtet der RV St. Georg Büttgen auf dem Pannenbeckerhof in Holzbüttgen sein zweitägiges Großes Springturnier aus. Angekündigt haben sich die erfolgreichsten Reiter aus dem Kreis-Pferdesportverband Neuss.

Ja, das Springturnier am Wochenende auf dem Pannenbeckerhof in Holzbüttgen weiß mit erstklassigem Reitsport zu glänzen. Dafür sorgen alleine schon die für ihre herausragenden Leistungen mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichneten Dennis Tolles (Kutscherfreunde W&W Grimlinghausen) und Miguel Bellen Rodriguez (RV Torfgrafen Bergerhof).

Doch das ist Gastgeberin Maria Pannenbecker nicht genug. Die Vorsitzende des ausrichtenden RV St. Georg Büttgen sieht die Veranstaltung auch als von Herzen kommendes „Dankeschön an alle anderen Ausrichter für viele, schöne und vorbildlich organisierte Turniere, an den wir mit unserer Familie teilnehmen durften.“ Es versteht sich von selbst, dass Eva, Jan und Johannes Pannenbecker, Pferdewirt, Landwirtschaftsmeister, Ausbilder junger Pferde sowie erfolgreicher Spring- und Dressurreiter bis Klasse S, auch beim „Heimspiel“ aufs Pferd steigen. Sie treffen dabei auf Kollegen wie Robin Kronenberg, Kevin Kuwertz, Janick Schleypen, Christian Weyen, Katja Lohölter, die frischgekürten Kreismeisterinnen Larissa Reintges – die Amazone des RFV Kaarst hatte vor knapp zwei Wochen in Uedesheim auf ihrer Oldenburger Stute Luanda Derbysieger Gilbert Tillmann den Titel vor der Nase weggeschnappt – und Natalie Arends (RV Uedesheim-Stüttgen) sowie auf Paul van Wylick.