Basketball Rufin Kendall gibt sein Traineramt bei den Tigers auf

Die in der 2. Basketball-Bundesliga Nord nach acht Niederlagen in Folge auf den letzten Tabellenplatz abgerutschten TG Neuss Tigers werden nicht mehr von Rufin Kendall trainiert. Als Reaktion auf die verheerende 56:80-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Eintracht Braunschweig habe es, so Basketball-Abteilungsleiterin Angela Krings, unter der Woche ein Gespräch mit dem Coach und dem Team gegeben. „Und danach hat Rufin sein Amt zur Verfügung gestellt“, teilte Krings mit. Am Mittwoch leitete bereits der erst zur Rückrunde auf ausdrücklichen Wunsch Kendalls als Co-Trainer verpflichtete Björn Weber das Training. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit von Dragan Ciric. Der coacht die in der U18-Bundesliga spielenden Junior Tigers, war aber unter Janina Pils auch schon mal Co-Trainer der Zweitliga-Damen. Die Frage, ob Kendall, der die Mannschaft im Frühjahr 2021 nach dem überraschenden Abgang von John F. Bruhnke in ganz schwieriger Lage übernommen und in dieser Saison den dringend nötigen personellen Neuaufbau gestemmt hatte, mit dem freiwilligen Rücktritt seiner Ablösung nur zuvorgekommen sei, lässt Krings unbeantwortet. „An solchen Spekulationen beteilige ich mich nicht – ich weiß auch nicht, was das bringen sollte.“