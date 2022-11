Fußball-Landesliga : SC Kapellen erlebt beim Rather SV einen Rückschlag

Kapellen Nach dem Erfolg in Süchten lief’s für den SCK beim Rather SV gar nicht gut. Trotz etlicher Möglichkeiten gab es die nächste Niederlage. Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich zu.

Den Schwung vom so wichtigen Sieg in Süchteln konnte der SC Kapellen nicht in einen weiteren Sieg in der Fußball-Landesliga ummünzen. Der überraschend in Abstiegsnöte geratene Vize-Meister der Vorsaison hätte wegen seines spielerischen und kämpferischen Vortrags laut seines Trainers Björn Feldberg mehr verdient gehabt, musste sich am Ende aber mit einer bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage bescheiden.