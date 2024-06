Turnerin aus Dormagen Rückschlag für Sarah Voss in der Olympiavorbereitung

Am Donnerstag hatte Sarah Voss noch so optimistisch geklungen. Nach einem vielversprechenden Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main, bei dem sie immerhin zwei Medaillen holte, wollte sie sich am Wochenende in Rüsselsheim eigentlich dem nächsten Härtetest unterziehen, um das in den etlichen Trainingseinheiten erarbeitete Programm für die Olympischen Spiele in Paris weiter zu festigen. Doch daraus wird nun nichts, am Freitagvormittag sagte die Dormagenerin schweren Herzens ihre Teilnahme an der zweiten Olympia-Qualifikation des Deutschen Turner-Bundes ab.