Säbelfechten in Dormagen Rückschlag für das deutsche Säbelteam

„Das ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben“, redete Olaf Kawald als Leiter des Bundesstützpunktes gar nicht lange um den heißen Brei herum. Will sich das deutsche Team als aktueller Weltranglistensiebter noch für Paris qualifizieren, muss Italien auf Platz fünf abgefangen werden, um die Position der besten europäischen Nation hinter den Top Vier einzunehmen. Doch Italien landete in Tiflis als Fünfter vor den Deutschen und konnte den Vorsprung sogar noch ein wenig ausbauen. „Die Tür für eine Olympia-Qualifikation schließt sich immer mehr. Ein Finale und eine Halbfinalteilnahme bei den beiden noch ausstehenden Weltcups brauchen wir mindestens, um noch eine Chance zu haben“, erklärte Olaf Kawald. Wobei der Teamwettbewerb in Tiflis auch unter keinem guten Stern stand für die Deutschen. Denn ausgerechnet der im vorigen Jahre lange verletzte und nun wieder formstarke Dormagener Lorenz Kempf zog sich im ersten Gefecht des Einzelwettbewerbs eine Muskelverletzung zu und war anschließend raus. So ging’s für das deutsche Team im Achtelfinale mit Luis Bonah als Ersatzmann in die Auseinandersetzung mit Kanada, die dann gegen den Weltranglistenzwölften eher überraschend mit 39:45 verloren wurde.