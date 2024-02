Fußball-Landesliga Rückschlag für Holzheim gegen Victoria Mennrath

Doch HSG-Coach Hamid Derakhshan trug die Niederlage mit Fassung: „Gegen den extrem defensiven Ansatz von Mennrath haben es meine Jungs gar nicht schlecht gemacht. Wir haben uns gute Chancen erarbeitet, hatten aber auch Pech im Abschluss.“ Dass es nicht zu mehr reichte, lag aus seiner Sicht auch entscheidend am Gegner: „Die Mennrather haben alles reingelegt und hatten in den entscheidenden Szenen das Glück auf ihrer Seite. Am Ende haben sie sich den Sieg auch verdient.“ Nach einer torlosen ersten Hälfte waren es die Gäste, die in der 54. Minute in Führung gingen. Torjäger Paul Szymanski verlängerte einen Ball in den Lauf des pfeilschnellen Daniel Nkongo, der zum 1:0 traf. Zwölf Minuten später dann der Glücksmoment für die Gastgeber, als sich Ryoto Inokawa schön auf Rechtsaußen durchsetzte und der eingewechselte Timo Piel seine Flanke einköpfte. Als die HSG dann am Drücker war, verursachte sie einen Elfmeter, den Szymanski zum 2:1 (85.) verwandelte.