Jugendhandball Rückschlag für Dormagens Nachwuchs in Rostock

Der TSV-Trainer sah dann aber, wie seine Mannschaft nach der Pause noch einmal stark in die Partie zurückfand und sich bis auf drei Tore herankämpfte. Doch in der entscheidenden Phase waren es zu viele Zeitstrafen und eine Rote Karte für Krischa Leis nach 36 Minuten, die die Mannschaft des TSV aus dem Rhythmus brachte. „So schaffen wir es nicht, auf Unentschieden zu stellen, sondern liegen dann wieder mit fünf Toren zurück. Wir kamen zwar noch einmal heran, aber schaffen es dann letztlich nicht mehr und Rostock gewinnt verdient“, meinte Berger, der noch ein Extralob an Mark Szabo verteilte. Der habe nicht nur wegen seiner sieben verwandelten Siebenmeter ein starkes Spiel gemacht. „Im nächsten Spiel in Lemgo müssen wir es besser machen“, so Berger abschließend.