Fußball-Bezirksliga Rückschlag für die DJK Gnadental

TV Kalkum – SVG Weißenberg 1:1 (0:0). Für die SVG war es das bereits elfte Unentschieden nach 25 Spielen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Michael Nelißen (74.) die SVG in Führung. Kurz nach der Führung folgte jedoch der Rückschlag für die Gäste. Giorgi Kardava (80.) sah die Gelb-Rote-Karte. Laut SVG-Coach Dirk Schneider sorgten zahlreiche Verletzungsunterbrechungen für eine üppige Nachspielzeit, in der Maurice Bersch (90.+12) den späten Ausgleich erzielte. „Leider hat sich Tom Nilgen eine Platzwunde zugezogen, auch Jonas Neviandt wird nächste Woche ausfallen“, berichtete Schneider. Die Gelb-Rote Karte gegen Kalkums Lars Jansen (90.+13) hatte keine Auswirkungen auf den Spielverlauf. „Wir haben uns für eine Top-Leistung nicht belohnen können. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft“, so Dirk Schneider.