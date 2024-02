Handball-Regionalliga Rückraumspieler verlässt den TV Korschenbroich

Nach nur zwei Jahren verlässt Henrik Ingenpaß den Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich zum Saisonende. Dies teilte der Rückraumakteur dem Sportlichen Leiter des Vereins, Klaus Weyerbrock, in einem persönlichen Gespräch mit. Er macht ab Sommer seinen Master an einer Universität in Süddeutschland. „Ich möchte mich bei dem Verein und den Fans für die gemeinsame Zeit bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht, Teil dieser Mannschaft zu sein und gemeinsame Erfolge zu feiern. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Team unser Saisonziel erreichen werden“, sagt Ingenpaß, der gemeinsam mit Til Klause und Gilbert Lansen vom Neusser HV zum TV Korschenbroich wechselte. Der 1,95 Meter große Rückraumakteur begann seine Handballkarriere bei der Turnerschaft Grefrath, spielte anschließend für den TV Lobberich und TuSEM Essen. „Mit Henrik verlieren wir nicht nur einen sehr talentierten Spieler, sondern auch einen super netten Typen, der voll und ganz hinter dem Handballsport steht“, erklärt Klaus Weyerbrock.