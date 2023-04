Tischtennis SG RW Gierath macht Aufstieg in Verbandsliga klar

Durch den 9:4-Erfolg beim Tabellenletzten 1. TTC Köln haben sich die Schloss-Städter noch bis auf Platz fünf in der nach unten sehr engen Liga gespielt. Nach zwei gewonnenen Doppeln holten Valerian Stoll (1), Max Reinartz (1), Michael Schüller (2), Michael Spytek (2) und David Rippers (1) die Punkte für die Schloss-Städter. In der Landesliga hat es in diesem Jahr für die SG Rot-Weiß Gierath endlich geklappt. Nach mehreren Anläufen ist den Jüchenern der Aufstieg in die Verbandsliga geglückt. Durch die beiden Siege im Nachholspiel gegen den TuS Wickrath (9:3) und den 9:2-Auswärtssieg bei der Drittvertretung der DJK Holzbüttgen haben die Rot-Weißen den Spitzenplatz vor dem TuS Derendorf behauptet. Gegen Wickrath sorgten zwei Doppel, Johannes Dimmig (2), Mark Peiffer (2), Alexander Kreik (2) und Jürgen Reuland (1) für die Punkte. Am Samstag folgte dann der 9:2-Sieg in Holzbüttgen. Johannes Dimmig (2), Mark Peiffer (2), Alexander Kreik (1), Sven Schaller (1) und Jürgen Reuland (1) waren siegreich. Die Holzbüttgener Drittvertretung hat den Klassenerhalt verpasst.