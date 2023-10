Fußball Rückhalt der starken Defensive des SV Rosellen

Der SV Rosellen zählt auch in dieser Saison zu den Topklubs in der Fußball-Kreisliga A. Mit dem 1:0-Erfolg im Verfolgerduell gegen den FC Delhoven zogen die Rosellener an den Dormagenern vorbei und stehen nun auf dem dritten Tabellenplatz. Für Torhüter Jonas König war der Sieg am Sonntag die fünfte Partie in dieser Saison ohne Gegentor und das in gerade einmal acht Einsätzen. Mit sechs Gegentoren stellt der SV zudem die stärkste Defensive der Liga.