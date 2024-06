Rudern Talente aus Neuss vor DM in guter Verfassung

Die Regatta in Hamburg diente den deutschen Juniorinnen und Junioren als letzte DM-Vorbereitung. Philippa Reipen vom NRV zeigte starke Leistungen im Zweier der B-Juniorinnen ohne und im Vierer ohne Steuermann. Im Vierer ohne erreichte sie in einer Renngemeinschaft mit Ruderinnen vom Uerdinger RC, RC Germania Düsseldorf und Duisburger RV den ersten Platz im zweiten gesetzten Lauf. Die Zeiten lagen jedoch in beiden Läufen so eng beisammen, dass die Medaillenchancen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch offen sind. Im Zweier ohne erkämpfte sie sich mit ihrer Partnerin Annika Rychwalski vom Duisburger RV nach einem spannenden Rennen den dritten Platz im ersten gesetzten Lauf. Damit zählen die beiden zu den Favoritinnen für die Jahrgangsmeisterschaften. Anna Klein konnte mit ihren Partnerinnen vom Essener RV und den Renngemeinschaften WSV Düsseldorf und Kettwiger RG nach starken Ergebnissen am Samstag im ersten gesetzten Lauf am Sonntag im Doppelvierer der B-Juniorinnen mit den besten Booten mithalten. Mit einem vierten Platz unterstrich das Quartett sein großes Potenzial.