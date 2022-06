Rudern : Die Weltmeisterschaft schon fest im Blick

Cosima Clotten vom Neusser Ruderverein meldete sich auf dem Küchensee nach längerer Verletzungspause mit starken Leistungen zurück. Foto: B. Spanke

Neuss Vier Siege und viele Top-Leistungen des Neusser RV bei der 63. Ratzeburger Ruderregatta auf dem Küchensee. Starkes Comeback von Cosima Clotten.

Von Dirk Sitterle

Die internationale Regatta auf dem Küchensee in Ratzeburg nutzte Cosima Clotten zum Comeback. Nach längerer Verletzungspause hat die Ruderin des Neusser RV zwei Ziele: Zum einen kämpft sie um ihren WM-Platz im leichten Einer, zum anderen will sie sich mit Vera Spanke, die nach abgeschlossenem Studium nun wieder mehr Zeit für das Training hat, gut im Doppelzweier präsentieren, um für die „Henley Royal Regatta“ Ende Juni melden zu dürfen. Diesmal im schweren Zweier angetreten, harmonierten die starken Neusserinnen auf Anhieb miteinander und fuhren im Vorlauf trotz Gegenwind auf Platz zwei. Im Finale belegten sie hinter der RG Kettwiger RG/RG Hansa Hamburg und der RG SC Magdeburg/Frankfurter RG Germania den dritten Rang. Im Leichtgewichts-Einer dominierte Clotten das Feld und legte an beiden Wettkampftagen als Siegerin am Steg an.

Derweil hatte sich ihre Schwester Olivia Clotten, gerade zurückgekehrt aus den USA, wo sie mit einem Stipendium für die Ohio State University rudert, im Vorfeld mit leichtem Jetlag auf den Weg nach Hamburg Allermöhe begeben, um die Rangliste aller Riemenboote auszufahren. Im spontan formierten Team mit Klara Thiele (Mülheim) vermochte sie einen beachtlichen neunten Rang herausfahren. Auch in Ratzeburg stieg sie ohne jede Vorbereitung in den Vierer der RG Mülheim/RV Ingelheim ein und musste sich gegen eingefahrene Teams behaupten. War Rang vier noch unbefriedigend, überzeugten Olivia Clotten & Co. im zweiten Anlauf: Der an der 1000-Meter-Marke postierte Streckenreporter sah die Vier mit knapp einer Länge in Führung. Zwar zog die als „DRV Boot 2“ gemeldete Mannschaft im Endspurt noch mit einer Bugkastenlänge vorbei, doch „mit ihren herausragenden Ergometerleistungen, die sie in den USA gezeigt hat, sollte Olli gute Chancen auf eine Teilnahme an der U23-Weltmeisterschaft haben“, ist der beim Neusser RV für die Pressearbeit zuständige Benno Spanke überzeugt.

Nicht ganz so optimistisch fällt seine Prognose für ein anderes Neusser Boot aus: „Für unsere WM-Finalisten im leichten Zweier-ohne wird es in diesem Jahr schwer werden, wieder auf der U23-WM zu starten. Hier bestehen wohl noch Trainingsrückstände durch die Infektionen, die das Team zweimal für jeweils zwei Wochen aus dem Training rissen.“ Zunächst schien für Benjamin Nelles und Johannes Neubauer noch alles normal zu laufen: Vorlaufsieg im Zweier-ohne. Aber im Finale setzte sich vom Start weg einer Dreiergruppe leicht vom Feld ab, an die das Neusser Duo nicht mehr heranfahren konnte. Spanke: „Und da auf der WM in den Riemenbootsgattungen für Leichtgewichte nur der Zweier-ohne ausgeschrieben ist, muss man nun auf ein gutes Rennen bei den Deutschen Meisterschaften hoffen, denn der Deutsche Meister wird für die WM nominiert.“