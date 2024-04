Ruderregatten in Münster und Krefeld Die Perspektive beim NRV stimmt

Gut zu tun hatten in den vergangenen Tagen die als Trainer in Diensten des Neusser Rudervereins stehenden Christian und Peter Stoffels: Auf dem Aasee in Münster unterzogen sich die B-Junioren einem Formcheck, Carolin Oldenkott und Melina Reinke waren bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften mit Leistungsüberprüfung der Juniorinnen A auf dem Elfrather See in Krefeld im Einsatz.