Rudern : Neusser Boote fahren um EM-Medaillen

Neuss Trotz Corona – die Meldefelder bei den am Samstag beginnenden U23-Ruder-Europameisterschaften in Duisburg sind üppig bestückt. Talente aus 35 Nationen kämpfen auf der Regattabahn im Sportpark Wedau um Gold.

Kurios indes: Ausgerechnet im leichten U23-Doppelzweier der Frauen gehen nur vier Boote an den Start. Das ist aus Sicht des Neusser RV darum interessant, weil hier Cosima Clotten zusammen mit Luise Asmussen (Vegesacker RV) um Edelmetall fährt. Hinter den Italienerinnen Giulia Mignemi und Silvia Crosio sind die beiden sogar heiße Kandidatinnen auf Gold, steht für sie aus dem vergangenen Jahr hinter der Schweiz und den Niederlanden doch Bronze bei der U23-WM in Sarasota (Florida) zu Buche. Und Luise Asmussen bringt auch noch weitere internationale Erfahrungen mit: Schon 2016 nahm die noch 21-Jährige an der U19-WM (Doppelvierer) teil, holte 2017 zusammen mit Vera Spanke (Neusser RV) in Plovdiv WM-Bronze im Doppelvierer. Das Schweizer Boot ist dagegen neu besetzt, womit die Favoritenrolle eindeutig an Giulia Mignemi und Silvia Crosio geht. Das Top-Boot aus Italien holte im vergangenen Jahr sowohl im U23-Bereich (Sarasota) als auch bei den A-Frauen (WM in Linz) die Goldmedaille im Leichtgewichts-Doppelvierer. Silvia Crosio war 2018 Weltmeisterin im leichten U23-Doppelzweier. Für Irland um einen Platz auf dem Treppchen fahren Aoife Casey und Margaret Cremen, die Eidgenossen setzen auf Chiara Cantoni und Olivia Nacht, die die U23-WM in Sarasota auf Rang fünf im leichten Frauen-Einer abgeschlossen hatte. Mittlerweile hat sie sich jedoch mit der international noch unbekannten Chiara Cantoni zusammengetan. Schon eine Spur prominenter sind die beiden Irinnen: Margaret Cremen startet 2018 auf der U23-WM in Poznan und saß beim Weltcup in Belgrad im Doppelzweier. Aoife Casey kennen Cosima Clotten und Luise Asmussen noch aus dem Vorjahr, als sie hinter den beiden als Vierte über den Zielstrich fuhr. Darum mahnt der beim Neusser RV für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Benno Spanke: „Auch wenn das Feld klein ist, Qualität ist definitiv gegeben.“