Ruder-WM in Belgrad Der Traum von Olympia in Paris ist noch nicht geplatzt

Damit verpasste das deutsche Boot zwar den Einzug ins A-Finale und auch das direkte Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, aber da es sich eh nur um eine Minimalchance gehandelt hatte, zeigte sich Bundestrainer Karsten Timm dennoch zufrieden mit seinen Schützlingen. „Schon nach dem Vorlauf wussten wir, dass es für uns nicht mehr um die Finalteilnahme ging. Die Mädels haben trotzdem gut umgesetzt, was wir zum besseren Umgang mit dem Gegenwind besprochen hatten, und verdient China geschlagen.“ Seine Vorgabe, die unberechenbaren Asiatinnen auch am Sonntag im B-Finale zu schlagen, wurde indes nicht erfüllt. Diesmal hatte nach 2000 Metern China in 6:19,53 Minuten das bessere Ende für sich, Deutschland benötigte 6:20,83 Minuten. Obgleich das junge Team nun erst mal auseinandergeht – Olivia Clotten setzt an der Universität von Ohio in den USA ihr Bachelorstudium „International Business“ fort – ist der Traum von Olympia noch nicht endgültig geplatzt. Im kommenden Jahr werden im Rahmen der Rotsee-Regatta im schweizerischen Luzern die beiden letzten der insgesamt sieben Startplätze für den olympischen Wettbewerb vergeben.