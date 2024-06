Rudern in Neuss Von Ohio aufs Treppchen bei der DM

Ein besonderer Belastungstest waren die nationalen Titelkämpfe für Olivia Clotten, die erst kurz zuvor aus Ohio, ihrem Studienort in den USA, zurückgekehrt war. Doch den bestand sie glänzend, indem sie zweimal goldenes und einmal silbernes Edelmetall abräumte. Zusätzlicher Lohn war die Nominierung für die U23-WM im kanadischen St. Catharines. Dass Clotten erst ziemlich spät aus den USA zurückgekehrt war, lag einerseits daran, dass sie mit ihrer Uni in die amerikanischen College-Meisterschaften involviert war. Zudem stand noch Arbeit für ihren Bachelor-Abschluss an. Als DM-Vorbereitung absolvierte Clotten ein längeres Trainingswochenende mit weiteren „USA-Heimkehrerinnen“ in Rostock und auch einige Einheiten in Neuss bei mit Coach Christian Stoffels.