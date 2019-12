Rudern : Höffgen pendelt zwischen Potsdam und Portugal

Alexandra Höffgen im Trainingslager in Lago Azul, Portugal. Foto: Höffgen

Die Temperaturen in Portugal sind angenehmer als in Deutschland, zumindest im Winter. Das wird Alexandra Höffgen merken, wenn sie heute aus dem Trainingslager des Deutschen Ruderverbandes in Lago Azul in heimische Gefilde zurückkehrt.

Training im Aachter (l) und Zweier: Alexandra Höffgen im Trainingslager im portugiesischen Lago Azul. Fotos (2): Höffgen. Foto: Höffgen