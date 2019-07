Rudern : Neusser RV trotzt Wind und Wellen

Neuss Die Neusser Benjamin Nelles und Johannes Neubauer lösen das Ticket für die Europameisterschaften in Griechenland.

Entsprechend beseelt trumpften die beiden gemeinsam mit Henning Sproßmann (ETuF Essen) und Julius Wagner (Hansa Dortmund) in Hamburg auf. Im Vierer ohne Steuermann ließ das Quartett, am vorangegangenen Wochenende in Brandenburg bereits Deutscher Meister bei den Deutschen U23-Jahrgangsmeisterschaften geworden, nun auch in der offenen Klasse nichts anbrennen. Im Ziel lag das Boot nach einem schnellen Rennen vor den Rivalen aus Stuttgart und Berlin.

Unabhängig davon zog Benno Spanke, der sich beim Neusser RV um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, kurz vor den großen Ferien zufrieden Bilanz: „Unsere Ruderer und Ruderinnen haben eine sehr erfolgreiche Sommersaison abgeschlossen und können nun gespannt auf die anstehenden internationalen Einsätze blicken.“ So treten Alexandra Höffgen und Vera Spanke vom 12. bis 14. Juli beim Weltcup in Rotterdam und vom 25. August bis zum 1. September bei der A-WM in Linz-Ottensheim (Österreich) an, Olivia Clotten rudert vom 7. bis 11. August bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Tokio um den Titel, Cosima Clotten fährt vom 24. bis 28. Juli bei der U23-WM in Sarasota-Bradenton/Florida für Deutschland und Nelles/Neubauer starten bei der U23-EM in Ioannina.